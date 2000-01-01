Бeздeпoзитныe бoнуcы в oнлaйн кaзинo зa peгиcтpaцию

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Предложение по получению бездепозитного вознаграждения в интернет казино по понятным причинам является одним из самых востребованных и желанных. Ведь геймеру не нужно делать то, почему многие не хотят связываться с азартными играми – вносить на свой счет деньги и рисковать ими. Интересно то, что даже при таком раскладе есть все шансы на неплохой выигрыш. О джекпотах говорить не приходится, так как почти всегда есть максимальный кэшаут (максимальная сумма, которую можно выиграть, использовав поощрение без депозита), что такое вполне объяснимо и очевидно, так как игрок ничем не рисковал.
Даже если бездеп проиграть, юзер сможет получить новые эмоции и опыт. Возможно, ему понравится, и тогда он все же сделает депозит, чтобы повторить либо же попытаться вернуть свои кровные, а может и выйти в хороший плюс. К тому же, если дело дойдет до депозита, почти в каждом игровом клубе есть дебютное предложение, которое предусматривает минимум 100%, то есть двойную сумму пополнения либо же двойное удовольствие и возможность провести за любимым слотом вдвое больше времени.
Что такое бездепозитный бонус
Бездепозитный бонус – это такой тип вознаграждений в онлайн казино, главной фишкой которого является отсутствие необходимости в пополнении счета. Получая бездеп, юзер играет на реальную валюту, при этом совершенно ничем не рискуя. Бездепозитный бонус, как правило, выдается либо в формате определенной денежной суммы, либо в формате бесплатных вращений (фриспинов в конкретный слот или любую игру на выбор пользователя).
Способов получить бездеп есть сразу несколько. Самый распространенный способ – бездеп за прохождение регистрации. Однако есть три других способа, которые в чем-то даже превосходят бездеп за регистрацию. Его можно получить всего один раз (повторная регистрация запрещена), зато следующие способы предусматривают возможность получать такие поощрения на постоянной основе: использование актуальных промокодов, высокая активность, специальные акции и турниры. Бездеп может попробовать каждый, ведь это не только интересно, но также выгодно и максимально безопасно.
Зачем использовать бездеп
Такое вознаграждение зачастую используют в двух случаях. Во-первых, для того, чтобы попробовать себя в безумно увлекательном мире казино, если речь идет о новичках. Во-вторых, чтобы испытать свою удачу на прочность, ведь у каждого есть шанс выйти победителем, нисколько не рискнув. Как правило, второй пример игроков встречается чаще, так как не каждый новичок знает, что такое бездепозитный бонус, а также то, как, зачем и где его можно получить. В этом обзоре как раз-таки обо всем этом и многом другом можно узнать – достаточно уделить всего 10 минут на его прочтение.
Какие бывают бездепы
- Приветственный бонус. Это что-то вроде дебюта для тех, что только что прошел регистрацию в игорном онлайн заведении. Стартовое поощрение бывает двух видов: бесплатные вращения либо реальные деньги. Разница в том, что фриспины чаще всего начисляются в определенный видео-слот – обычно что-то популярное наподобие Razor Shark. Если же в качестве бездепа юзер получил сумму денег, в этом случае у него есть свобода выбора – эти деньги можно использовать в любых игровых автоматах, если в условиях промо-акции не указано иное условие.
- Использование бонус-кодов. Также бездепозитный бонус можно получить, если игроку посчастливилось его найти. Это случайная комбинация букв и цифр, но, как правило, связанное с названием казино или событием, в честь которого этот промо-код распространяется. Что касается того, кто его распространяет, это может быть как сам оператор казино, так и его партнеры, заинтересованные в привлечении новой аудитории. Промокод можно активировать в момент регистрации или в личном кабинете. Его можно найти на сайтах партнеров (например, с обзорами казино и слотов) либо же на официальных страницах игрового клуба в социальных сетях и мессенджерах (Instagram, Telegram и другие).
- Высокая активность. Под высокой активностью подразумевается то, насколько часто геймер делает ставки и совершает депозиты. Если в казино предусмотрена программа лояльности, там это можно отследить. В случае наличия программы лояльности, бездепы обычно выдаются топовым уровням, однако, как уже было сказано ранее, менеджер может выдать промо-код на бездеп за то, что пользователь просто активно себя проявляет.
- Акции и участие в турнирах. Периодически казино может запускать промо-акции, в рамках которых можно стать обладателем бездепа. В качестве примера можно привести розыгрыш бездепов за репост в социальной сети или любое другое действие, которое позволит оператору заведения случайным образом определить победителя. Обычно победителей 50, 100, а иногда и того больше. Что касается турниров, новичок наверняка будет пребывать в культурном шоке, когда узнает, что запускаются турниры с розыгрышем тысяч и даже сотен тысяч фриспинов, которые также можно прировнять к бездепу, так как для их получения не требуется вносить пополнение. Нюанс лишь в том, что у каждого турнира есть свои условия, которые несколько отличаются от условий акций. Турниры обычно запускаются крупными производителями игрового ПО, поэтому призовые фонды соответствующие.
Как получить бездеп за регистрацию и кому это нужно
Самый простой способ получить бездеп новичку – выбрать казино, которое предлагает такое вознаграждение за обычное прохождение регистрации. Другие же три способа были описаны выше. Далее для читателя данного материала будет предоставлен наглядный пример того, как можно получить бонус, чтобы можно было поиграть на деньги, ничем не рискуя.
- Выбор заведения. Перво-наперво необходимо выбрать качественное игорное заведение с лицензией, которое радует своих новичков бездепозитными бонусами. Если на странице «Акции» или «Бонусы» (название раздела зависит от казино) такого бонуса не предусмотрено, можно обратиться в поддержку. Круглосуточная служба поддержки работает в более чем 95% заведений, поэтому ответ поступит спустя несколько секунд. Достаточно просто спросить, если ли возможность получить бездеп. Немаловажно то, что для связи со службой поддержки игроку не придется регистрироваться. Если возможности получить бездеп нет, необходимо проделать идентичные действия с другим заведением.
- Создание учетной записи. В случае, если пользователь нашел хорошее казино, где можно получить бонус, не внося депозит, настало время для регистрации, которая обычно занимает 10-20 секунд. На некоторых площадках присутствует регистрация в один клик, что еще более удобно, чем классическая форма: адрес электронной почты/номер телефона, пароль, валюта и т.д.
- Выполнение условий акции. Несмотря на устрашающее слово «условия», в них не будет идти речи про пополнение счета, ведь это бездепозитный бонус, название которого говорит само за себя. Как правило, геймеру понадобится подтвердить либо номер сотового, либо адрес электронной почты – то, что он использовал для регистрации учетной записи.
- Использование бонуса. Когда бездеп активирован, настало время его использовать. Только важно учитывать, что обычно дается определенное время, чтобы им воспользоваться. К примеру, одна неделя. Если игрок получил фриспины для определенной игры, достаточно просто зайти в нее, чтобы начать веселье. Любые фриспины выдаются по определенной ставке, что можно перевести в деньги. Если же игрок получил деньги, скорее всего, он сможет воспользоваться бездепом в любом слоте из ассортимента.
- Вывод денег. Если из бездепа игроку удалось сделать плюс, в этом случае он может вывести средства, но не все так просто, ведь этот выигрыш он получил за просто так, нисколько не рискнув. Почти все казино требуют внести минимальное пополнение, чтобы таким образом игрок получил доступ к выводу выигрыша с бездепа. Если же говорить про бездеп, например, в честь дня рождения, обычно никаких условий нет – используй свой бездеп и свободно выводи деньги.
Бездепозитным бонусом обычно заинтересованы начинающие игроки, которые либо не верят в то, что в казино действительно можно выиграть, либо те, которым просто интересна практическая часть данного занятия. В обоих случаях, бездеп – это идеальное решение, которое поможет тем, кто не любит рисковать, а также тем, кто открыт ко всему новому.
Как выбрать казино с бездепозитным бонусом и не промахнуться
Под промахом в данном случае подразумевается случай, когда игрок выбрал некачественное казино. Даже если оно предлагает хороший бездеп, а мошенники поступают именно так, нет никаких гарантий, что даже после выполнения условий вывода средств геймер на самом деле сможет получить свои честно заработанные. Чтобы найти действительно хорошее казино, для начала необходимо найти надежный ресурс, предлагающий рейтинг. Как правило, такие рейтинги составляются профессионалами, которые предварительно проверяют лицензию, подлинность отдачи (RTP), своевременность вывода средств и т.д.
FAQ
- Главное преимущество такого бонуса
Главное преимущество бездепа – игрок ничем не рискует, но при этом он может в полной мере оценить качество работы заведения и его игр.
- Зачем операторы игорных заведений предлагают бездепы
Главная причина – привлечение аудитории. Ведь чем крупнее казино, тем оно более престижное и узнаваемое. Новые игроки – новые денежные обороты. Но следует понимать, что ни одно казино просто так не разбрасывается «халявными» бездепами. Во-первых, если речь идет про приветственный бездеп, его можно получить всего один раз. К тому же, его можно проиграть, а повторная регистрация запрещена. Во-вторых, бездеп – это всегда небольшое количество фриспинов или небольшая сумма денег, что вряд ли отразится на бизнесе оператора.
- В каждом ли казино предусмотрен бездепозитный бонус за регистрацию
Нет, бездеп есть не везде. Если говорить навскидку, примерно 50% всех игорных операторов предлагают своим игрокам бездеп за регистрацию. Что касается прочих способов получения бездепов, таких казино в разы больше, ведь везде или почти везде есть ограниченные акции и розыгрыши, турниры, подарки на день рождения и т.д.
- Какими условия отыгрыша обычно обладает бездеп
Есть два типа условий. Первый тип – когда игроку достаточно внести минимальный депозит, чтобы получить доступ к выводу выигрыша, полученного при помощи бездепа. Второй тип – когда игроку необходимо пополнить счет и отыграть полученное вознаграждение, что принято называть вейджером.